Евросоюз призвал Грузию не пускать российские самолеты ЕС призвал Грузию присоединиться к авиасанкциям против РФ и не пускать российские самолеты

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Евросоюз призвал Грузию как претендента на получение статуса кандидата в ЕС присоединиться к санкциям против авиационной отрасли России и не пускать ее самолеты на свою территорию. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что санкционные меры ЕС и США запрещают оказывать России услуги по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов, передает ТАСС.

Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, — сказал Стано.

При этом представитель ЕС не стал комментировать отмену визового режима между Россией и Грузией. Также Стано не смог аргументированно ответить на вопрос, на каком основании ЕС выдвигает требования незападным странам, включая Китай и Саудовскую Аравию, которые продолжают летать в Россию и над ее территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения между странами с 15 мая. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что первый рейс из Москвы в Тбилиси может отправиться уже на следующей неделе. В Тбилиси такое решение российского президента вызвало возмущение части общества и политиков.