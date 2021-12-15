Европарламент вернул Навальному сертификат с исправленными ошибками

Европарламент заменил сертификат Алексею Навальному о присуждении премии имени Сахарова, исправив в нём ошибки. В официальной грамоте для оппозиционера с ошибками были написаны имя оппозиционера и слово «коррупция», сообщает РИА Новости.

Подтверждаю, что сертификат был исправлен и заменён, — сообщил агентству представитель пресс-службы Европарламента.

Сертификат вместо оппозиционера получала в Страсбурге его дочь Дарья. Подписана грамота главой ЕП Давидом Сассоли. Премия была присуждена Навальному в конце октября. Помимо российского оппозиционера, в шорт-листе значились афганские женщины и правозащитница из Боливии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вручение премии, отметил, что такими решениями Европарламент девальвирует её название. Навальный на данный момент отбывает срок в колонии во Владимирской области. Суд отменил блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и присудил ему 3,5 года колонии общего режима по ходатайству ФСИН. По данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Ранее дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге получила присуждённую отцу премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Организаторы допустили ошибку в имени лауреата, написав его как «Алескей».