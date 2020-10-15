Европа ставит рекорды по заболеваемости COVID-19 и ужесточает ограничения

https://static.news.ru/photo/5cf8808a-0eb8-11eb-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в ряде стран ЕС достиг рекордных показателей. В некоторых европейских регионах ужесточают ограничения. При этом в ряде стран Азии ситуация выглядит спокойной.

Как сообщают европейские СМИ, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. заболевших COVID-19. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии. Рекордно высокий показатель новых случаев заражения зарегистрирован и в Чехии: 9,5 тыс. пациентов.



На фоне подобной ситуации некоторые реионы возвращают ограничения. Так, например, Португалия запретила собрания с участием более пяти человек. В стране, кроме того, повысили штраф для компаний, которые не выполняют меры безопасности, с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.



В Нидерландах вступают в силу ограничительные меры, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок.



В испанской Каталонии на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Тренажорным залам, кинотеатрам и театрам разрешено работать не более чем на 50%, магазинам и рынкам — не более чем на 30%.



Между тем, в ряде стран Азии ситуация становится все менее напряженной. Например, в Южной Корее, за сутки выявлено лишь 110 новых заболевших. Однако антирекорды ставит Индия. Ожидается, что в ближайшие недели эта страна опередит США и займёт первое место в мире по количеству заболевших. Их число уже превысило 7,3 млн.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по планете. Число заболевших перевалило за 38,7 млн, а умерших — за миллион.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС не намерен вводить общий карантин. При этом Еврокомиссия разработала единую систему передвижения между регионами. Их разделили на красную, жёлтую и зелёную зоны риска. Какой цвет в данный момент присвоен региону, можно узнать на карте, опубликованной на сайте ЕС. В зелёной зоне ограничений на перемещения нет. В жёлтой и красной власти имеют право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин.