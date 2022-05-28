Европа не сможет отказаться от газа из России без значительных потерь Аналитик Vygon Белова заявила, что Европа не сможет отказаться от газа из РФ без потерь

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Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен. По словам эксперта, главным последствием такого решения станет существенное сокращение темпов экономического роста. Она также указала на то, что в Европе нет уверенности в том, что все условия для постепенного отказа от российских энергоресурсов будут выполнены в срок, пишет РИА Новости.

Падение темпов экономического роста будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно, — заключила Белова.

Она поставила под сомнение цель Еврокомиссии по снижению объёма импорта газа из России на две трети (100 миллиардов кубометров). По её словам, более реалистичным представляется сокращение импорта на 50 миллиардов кубометров.

Генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что оператор ГТС и «Нафтогаз» попросили Министерство экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток». Своё обращение к немецкому регулятору он объяснил желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы своей страны.