Власти Сирии хотят восстановить добрые отношения с Францией ради борьбы с терроризмом. Об этом заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани, сославшись на президента САР Башара Асада.
Мы готовы к возобновлению диалога с Францией, с которой у нас есть общность истории и с которой разделяем интерес к борьбе с терроризмом, — привёл он в Twitter высказывание Асада на встрече с делегацией партии «Национальное объединение».
При этом, по словам Мариани, сирийский лидер раскритиковал французские власти за отказ забрать из САР своих граждан-террористов. Париж называет их слишком опасными, чтобы репатриировать, и хочет оставить в стране, где Франция занимает часть территории и стремится установить свои законы. По мнению Асада, такое поведение нелогично.
Ранее News.ru писал, что власти Саудовской Аравии стремятся восстановить отношения с Дамаском при посредничестве России. По мнению экспертов, Эр-Рияд недоволен возрастающим иранским влиянием в Сирии.