https://static.news.ru/photo/6c7631a8-cbe6-11e9-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephanie Gouiran, imago-images.de.Тьерри Мариани

Власти Сирии хотят восстановить добрые отношения с Францией ради борьбы с терроризмом. Об этом заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани, сославшись на президента САР Башара Асада.

Мы готовы к возобновлению диалога с Францией, с которой у нас есть общность истории и с которой разделяем интерес к борьбе с терроризмом, — привёл он в Twitter высказывание Асада на встрече с делегацией партии «Национальное объединение».

#Syrie . Avec @NicolasBay_ , @v_joron et @AndreaKotarac ,près de 2h d’entretien,très franc et direct,avec le Pdt #Assad «Nous sommes prêts à renouer le dialogue avec la #France avec qui nous partageons une histoire commune et le même intérêt dans la lutte contre le terrorisme» #Damas pic.twitter.com/77hGe2vvlL — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) 31 августа 2019 г.

При этом, по словам Мариани, сирийский лидер раскритиковал французские власти за отказ забрать из САР своих граждан-террористов. Париж называет их слишком опасными, чтобы репатриировать, и хочет оставить в стране, где Франция занимает часть территории и стремится установить свои законы. По мнению Асада, такое поведение нелогично.

Ранее News.ru писал, что власти Саудовской Аравии стремятся восстановить отношения с Дамаском при посредничестве России. По мнению экспертов, Эр-Рияд недоволен возрастающим иранским влиянием в Сирии.