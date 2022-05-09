Евродепутат: из-за санкций Россия получит деньги, а Франция потеряет Евродепутат Мариани: из-за санкций Москва получит деньги, а Париж потеряет

Фото Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции идут на пользу России. В проигравших оказывается Франция, которая их вводит, отметил он в эфире телеканала RMC.

От этого эмбарго россияне получают деньги, а французы их потеряют... С 2014 года, с момента знаменитой истории с Крымом введены санкции против России. К какому результату они привели? Наши фермеры экспортировали меньше. А сегодня — никогда Россия не зарабатывала столько денег на газе и нефти, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что во Франции планируют к 2030 году заместить долю импортируемого российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов. Эту инициативу поддерживают французские фермеры, запустившие предприятия по производству биотоплива. Биогаз назвали важным элементом для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.