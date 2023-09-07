«Это судьба»: Захарова рассказала, как совмещает личную жизнь и работу Захарова назвала судьбой работу государственных служащих

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в интервью NEWS.ru заявила, что работа для госслужащих — это судьба, и она не отделяет ее от личной жизни. По словам Захаровой, главный секрет успешного совмещения работы и личной жизни заключается в том, чтобы относиться ко всему с любовью. В этом случае не придется отдавать приоритет чему-то одному.

Я не делю жизнь и работу. Когда мы работаем, мы тоже живем. А когда ты еще государственный служащий, это еще и служение, судьба. По крайней мере, меня так учили к этому относиться. Самый главный секрет заключается в том, что ко всему — к работе, личной жизни, друзьям и к тому, что называется свободным временем, досугом, хобби и увлечением, — необходимо относиться с любовью. Тогда вы даже не будете пытаться разделить это на какие-то части или отдавать приоритет чему-то одному, — сказала Захарова.

При этом дипломат воздержалась от ответа на вопрос о самом сложном периоде в своей карьере. По ее словам, не она должна соотносить исторические этапы со своей карьерой.

Необходимо анализировать исторические этапы, думать, как сделать так, чтобы каждый на своем месте мог внести вклад для мира и реализовать национальные интересы. Каждый должен в полную силу, сколько позволяют обязанности, сколько хватает патриотизма, заниматься именно этой деятельностью. Надо работать, любить людей, помогать друг другу — вот это главное, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова предупредила о жестком ответе России в том случае, если Вашингтон вновь не выдаст американские визы российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на освещение мероприятий Генассамблеи ООН. По ее словам, Москва оценивает подобные действия США как откровенное злоупотребление имеющейся привилегией размещать штаб-квартиру организации.

Полная версия эксклюзивного интервью Марии Захаровой будет опубликована на сайте и YouTube-канале NEWS.ru 8 сентября в 11:00.