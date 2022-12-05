Это нереально: мирный договор Баку и Еревана снова скрылся в тумане Зачем глава МИД Азербайджана приехал в Москву?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов приехал в Москву с рабочим визитом на несколько дней. Утром 5 декабря азербайджанский министр возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а после этого сразу отправился в Дом приемов МИД РФ на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. После недавних откровений шефа российской дипломатии о деталях мирных переговоров между Баку и Ереваном эта встреча вызвала повышенный интерес — журналистов было больше, чем обычно. О чем говорили министры и зачем Байрамов приехал в Москву — в материале NEWS.ru.

Мирный договор пока нереален

Встреча российского и азербайджанского министров прошла сначала тет-а-тет, а позже продолжилась в расширенном формате с участием членов делегаций. Тем для обсуждения было традиционно много — разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, нормализация армяно-азербайджанских отношений, перспективы подписания мирного договора. Кстати, после заявлений Лаврова о том, что Баку и Ереван договорились подписывать документ о мире, основываясь на Уставе ООН и Алма-Атинской декларации, появилась надежда, что теперь этот процесс упростится и значительно ускорится. Однако, судя по итоговым заявлениям министров, говорить о мирном договоре пока рано. Азербайджанский министр отказался назвать даже приблизительные сроки возможного подписания документа.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Джейхун Байрамов и Сергей Лавров встречаются регулярно

Прогнозы — вещь неблагодарная, тем более по такому сложному вопросу. Азербайджанская сторона нацелена на скорейшее решение и предложила свои принципы. Но согласовать весь клубок нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией в ближайшее время является нереальным, — заявил Байрамов.

Баку не видит такой перспективы в ближайшем будущем из-за сохраняющихся противоречий с Ереваном. По данным азербайджанской стороны, Армения все еще продолжает закладывать новые мины в Карабахе и при этом отказывается передавать карты минных полей. Кроме того, официальный Ереван не выводит свои вооруженные формирования, которые до сих пор находятся на территории Азербайджана незаконно. Но самая главная тема последних дней — нецелевое использование Лачинского коридора. В этом вопросе Баку просит Москву оказать содействие через российских миротворцев, которые находятся «на земле» и несут ответственность за безопасность тех земель, где они дислоцированы.

Государственные ведомства Азербайджана ведут работу с участием российских миротворцев. Вопросы, которые возникают у азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение. Наши военные на земле этим активно занимаются, — поспешил успокоить Лавров.

Впрочем, Россия всегда говорила о готовности помочь Армении и Азербайджану. Эту же позицию Москва подтвердила на встрече и со своими азербайджанскими партнерами. Но для этого, по словам Лаврова, «важно определиться в главных, принципиальных вещах». По его словам, прочной базой армяно-азербайджанской нормализации остаются трехсторонние договоренности, подписанные при посредничестве Москвы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Переговоры Лаврова и Байрамова в Москве

Разумеется, о роли внешних игроков говорили тоже, но не так много. Байрамов, например, о западных партнерах сказал лишь одно: главное, что они помогали, а не создавали конфронтацию. Это можно расценивать как прямой намек на Францию, откуда в последнее время все чаще звучат антиазербайджанские заявления. Шеф российской дипломатии лишь одобрительно кивнул своему коллеге.

Некоторые страны, которые принимали участие в переговорном процессе, у которых было 30 лет для того, чтобы сделать что-то позитивное в рамках этого процесса, сегодня не могут ничем похвастаться. Возможно, они решают какие-то свои внутриполитические вопросы, но наносят большой ущерб постконфликтному урегулированию. Очень негативно воздействие тех стран, которые через данный процесс пытаются искусственно увеличивать свое влияние в регионе и превращать его в арену конфронтации с другими странами, — отметил Байрамов.

Ереван, зачем?

При этом Азербайджан готов сотрудничать с международными акторами, которые могут оказать позитивное воздействие на процесс и являются объективными. Такого отношения Баку не дождался от французов — на них сильно действует процветающее в стране армянское лобби. Теперь из-за нежелания азербайджанской стороны видеть среди участников брюссельского формата еще и Париж очередная встреча в Брюсселе, которая была на 7 декабря, отменилась. Вероятно, понимая, что Москва действительно готова помочь и старается решить все имеющиеся вопросы, Баку решил и дальше налаживать отношения с Кремлем.

Москва и Баку договорились, как они будут работать в рамках подписания мирного договора, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Петров. По его словам, российская сторона станет и дальше оказывать посреднические услуги.

Сейчас, когда согласовали все основные параметры такого ключевого аспекта армяно-азербайджанского урегулирования, как подготовка мирного договора, Байрамов приезжал для того, чтобы провести такую общую черту, «сверить часы» с Москвой по российско-азербайджанской позиции по этому вопросу. По итоговой пресс-конференции мы увидели, что Лавров и Байрамов подтвердили солидарность по тому, как должен разрабатываться мирный договор, подтвердили, что стороны признают территориальную целостность стран на основе Алма-Атинской декларации и Уставу ООН. Это очень важно, — отметил Петров.

По словам эксперта, будущее брюссельского формата будет зависеть от позиции Брюсселя и Еревана. Если Ереван продолжит настаивать на участии президента Франции Эммануэля Макрона, то у этого формата нет будущего и он будет закрыт.

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Получается, армянская сторона вначале сама запрашивала, чтобы в переговорном процессе участвовал кто-то, кроме Москвы, а сейчас срывает брюссельский формат. Не вполне ясно, какую цель преследует Ереван, тормозя именно эту площадку. Получается, что он активизирует московский формат, который для Еревана менее желательный, чем брюссельский? — задается вопросом политолог.

Байрамов приехал в Москву в ответ на визит Лаврова в Баку, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Баку Фархад Мамедов. По его словам, признание Карабаха официальной Москвой и Ереваном частью Азербайджана решает очень много вопросов и стало даже неким прорывом за последнее время. В этом контексте эксперт отметил конструктивную позицию российского миротворческого контингента.

Азербайджан всегда информирует российскую сторону о ходе переговоров. А Москва, в свою очередь, всегда отмечает, что если кто-то приходит к согласию, то посредники поддерживают это решение. В принципе, поведение российского миротворческого контингента за последние несколько дней демонстрирует, что все сигналы, которые исходят из Азербайджана относительно обеспокоенности в Лачинском коридоре и незаконной деятельности армян, постепенно находят какое-то решение. Эта тема уже не является препятствием, — подчеркнул эксперт.

Пока Азербайджан гарантирует все права армянского населения Карабаха и обязуется взять их под защиту своей конституции, Армения продолжает торпедировать переговоры. Ходят слухи, что теперь Ереван решил переключиться на американский формат посредничества, не получив желаемого результата от Москвы и ЕС. Однако все обсуждения в Вашингтоне остаются в секрете. Точнее, они во многом повторяют принципы Кремля, только исключив оттуда Кремль. Тем не менее Россия все же не отдает главное посредничество никому и пытается спасти отношения Баку и Еревана в одиночку.