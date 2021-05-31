Макрон заговорил о доверии после слежки спецслужб Дании за политиками из ЕС

https://static.news.ru/photo/b6ea325e-c232-11eb-b4bd-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон, Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/Global Look Press

Франция ожидает пояснений от Дании и США после информации в СМИ о слежке датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров. Его слова приводит ТАСС.

Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям. <…> Это неприемлемо между союзниками и ещё менее приемлемо между союзниками и европейскими партнёрами, — считает политик.

По его словам, в Париже ожидают предоставления информации от Вашингтона и Копенгагена по этому вопросу. Он подчеркнул, что между компетентными органами будут вестись дискуссии относительно обстоятельств произошедшего.

Газета Suddeutsche Zeitung, а также ряд СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США с помощью спецслужб Дании следило за европейскими политиками в 2012–2014-х годах. Шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (сейчас президент ФРГ) Франк-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. В Германии заявили, что «приняли к сведению» информацию о произошедшем, но Берлин не комментирует дела, касающиеся деятельности спецслужб.