«Есть реальность»: Захарова оценила перспективы Минских соглашений

Россия готова к диалогу с Западом, Москва всегда открыта к любым переговорными процессам, несмотря на введение или продление санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перспективы выполнения Минских соглашений. В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что Киев не собирался выполнять этот договор.

Мы открыты к диалогу, как вы видите, и сейчас, и сегодня, всё это продолжается. Но есть реальность, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вероятность проведения саммита «нормандской четвёрки» будет зависеть от предложений по повестке мероприятия. По его словам, саммит не должен пройти в формате «переливания из пустого в порожнее».

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что страна инициирует проведение саммита «нормандской четвёрки». По его словам, Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации и «никому ничего не отдаст». Шаг России по признанию ДНР и ЛНР глава Украины приравнял к выходу России из Минских соглашений.