В Кремле оценили вероятность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Вероятность проведения саммита «нормандской четвёрки» будет зависеть от предложений по повестке мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, саммит не должен пройти в формате «переливания из пустого в порожнее», передаёт ТАСС. Экстренное проведение встречи инициировали власти Украины после признания Россией ДНР и ЛНР.

Будет всё зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что переговоры «не в формате переливания из пустого в порожнее» будут приветствоваться даже на экспертном и министерском уровнях. По мнению Пескова, на повестке дня более не стоит вопрос «Минска-2», на первый план выходит тема гарантий безопасности.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что страна инициирует проведение саммита «нормандской четвёрки». По его словам, Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации и «никому ничего не отдаст».

Шаг России по признанию ДНР и ЛНР глава Украины приравнял к выходу России из Минских соглашений.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов.