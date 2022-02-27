ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС впервые профинансировать покупку и поставку вооружения на Украину, передаёт ТАСС. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». После этого Запад пообещал помочь Украине и начал вводить против РФ различные санкции.

Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности, — отметила глава ЕК.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала во время пресс-конференции в Брюсселе о том, что Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военных действий на Украине.

Кроме того, в Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства союза для России.

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.