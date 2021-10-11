ЕС обсудит с Украиной вопрос увеличения поставок европейского газа

Евросоюз обсудит с Украиной возможности увеличения поставок газа в страну при необходимости. Это будет «важной темой обсуждения лидеров» на саммите ЕС-Украина, который состоится 12 октября, сообщил источник в ЕС. Его цитирует РИА Новости.

По словам источника, Евросоюз хотел бы обсудить с Украиной «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Сценарии заполненности хранилищ и объёмов поставок изучаются и тщательно оцениваются членами Еврокомиссии.

По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка [топлива] сейчас и в будущем, — отметил источник.

Ранее бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Украину ожидает трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны. Он допустил, что Украина может и дальше покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведёт ни к чему хорошему, поэтому на этот счёт лучше обратиться к России. Возможное же прекращение транзита приведёт к коллапсу газовой системы Украины.