ЕС: Лондон отказывается взаимодействовать по диалогу в рамках Brexit

https://static.news.ru/photo/1946abaa-ab26-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Великобритания отказывается взаимодействовать с Евросоюзом по четырём основным направлениям диалога в рамках Brexit. Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

После четырёх раундов я вынужден констатировать, что британские переговорщики отказываются серьезно взаимодействовать с нами по четырём направлениям, — сказал Барнье.

Он также отметил, что Евросоюз считает данные направления основными для формирования будущего партнёрства с Великобританией.

Среди обозначенных направлений фигурируют вопросы, связанные с конкуренцией, сотрудничеством в юридической сфере, экономикой и торговлей, рыболовством.

Великобритания рассчитывает до конца года договориться о соглашении о свободной торговле. В противном случае после завершения переходного периода она будет торговать с ЕС по условиям и тарифам Всемирной торговой организации, что, как считают эксперты, резко негативно скажется на экономике Соединённого Королевства.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз и Великобритания ещё далеки от достижения договорённостей по взаимоотношениям после Brexit. По его словам, если ситуация сохранится, помимо кризиса после коронавируса государствам придётся преодолевать эту ситуацию.