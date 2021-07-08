ЕС и Россия обсудят взаимное признание сертификатов вакцинации

Евросоюз предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Эдерера, процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не является политизированным. Он сообщил, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сейчас ведут техническую работу.

Процесс идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник V». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято, — подчеркнул Эдерер.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его мнению, список препаратов для вакцинации французов от коронавируса должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. Сейчас во Франции и Европе, а также в ряде других стран признано всего четыре вакцины.

В свою очередь посол Италии в России Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение «Спутника V» европейским регулятором.