Ереван опроверг заявления о встрече с представителями Баку в Брюсселе

Ваан Унанян / Фото Соцсети

МИД Армении не имеет информации о возможной встрече представителей Еревана и Баку в начале мая в Брюсселе, заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Ранее встречу анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На данный момент информации о проведении подобной встречи нет, — отметил Унанян.

Ранее Алиев заявил, что проведёт следующую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Глава государства отметил, что собирается подписать c Европейским союзом новый документ. Президент высоко оценил роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта. При этом он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ «фактически не функционирует».

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.