Эрдоган высказался о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО

Реджеп Эрдоган / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Турция не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт РИА Новости. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам.

Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются. Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов, — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, у обеих стран нет чёткого отношения к террористическим организациям. Более того, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и не возражает против вступления новых членов. Однако она против принятия в состав Альянса стран, которые поддерживают террористов.

Ранее Ибрагим Калын — пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана — заявил, что Анкара не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, страна хочет вести переговоры со странами Северной Европы, в частности, по вопросам национальной безопасности.