Эрдоган: Турция не признаёт шагов России по ДНР и ЛНР

Турция не принимает шагов России по признанию независимости ДНР и ЛНР, поскольку они «противоречат суверенитету Украины», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что военный конфликт с Украиной никому не принесёт пользы. По его словам, ситуация на Украине должна быть решена на основании Минских соглашений, при этом Анкара готова внести свой вклад для снижения напряжённости.

Эрдоган отметил, что Турция не признаёт шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании Минских соглашений, — сообщили в пресс-службе.

Как пояснил президент Турции, «усложнение проблемы, а тем более военный конфликт, никому не выгоден».

В телефонном разговоре стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис.

Ранее президент Турции заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после переговоров с партнёрами по НАТО. Он также сообщил, что его страна не может делать выбор в пользу Москвы или Киева. Анкара выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины, не отказываясь от отношений с двумя странами. Он также выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров между РФ и Украиной.