https://static.news.ru/photo/f96790b4-2fed-11ea-9c50-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

По его словам, отвечать необходимо на убийство любого входящего во власть страны генерала. Такое заявление политик сделал в интервью CNN Turk.

Я считаю, что нельзя оставлять без ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти страны, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее представители российского МИДа назвали ликвидацию Сулеймани авантюрным шагом со стороны США. По их мнению, действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».