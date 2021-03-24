Эрдоган рассказал о планах по присутствию Турции в Сирии

https://static.news.ru/photo/f4d12786-8c9e-11eb-9d13-96000091f725_660.jpg Фото: Turkish Defense Ministry/Global Look Press

Турция будет сохранять своё присутствие в Сирии до тех пор, пока страна не перейдёт под управление народа, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжит оказывать поддержку сирийскому народу и участвовать в регулировании конфликта в республике, пока в ней не будет сформирована система власти, отражающая интересы всех слоёв общества.

Также президент напомнил об успехах Турции в процессе мирного урегулирования в Ливии.

Благодаря поддержке Турции, Ливия сегодня может вновь с надеждой смотреть в будущее, осуществлять демократические процессы, — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее NEWS.ru писал, что жители северо-западных районов Сирии, остающихся в руках противников центрального правительства, сообщили о возобновившихся ударах со стороны его войск. Ситуация оставалась непростой на протяжении последних недель, особенно в тех зонах, которые подпадают под действие российско-турецких договорённостей о прекращении огня. Накануне Турция задействовала канал коммуникации с российскими партнёрами, чтобы удержать официальный Дамаск от дальнейших шагов. Эксперты утверждают, что перезаключить российско-турецкую сделку нельзя — в распоряжении сторон, похоже, остаётся только язык силы.