Эрдоган рассказал о будущих отношениях Турции и России Эрдоган: политика Турции в отношении России останется неизменной

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Политика Турции в отношении России не претерпит изменений после выборов главы республики. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур выборов президента запланирован в стране на 28 мая.

Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе, — сказал Эрдоган.

В минувшее воскресенье в Турции прошли выборы президента страны. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые 50% голосов избирателей. В результате там объявили второй тур выборов. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его оппонент и лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Политолог Икбаль Дюрре ранее заявил, что в случае проигрыша действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отношения России и Турции ухудшатся. Эксперт отметил, что при приходе к власти оппозиционера Кемаля Кылычдароглу Анкара окажется под влиянием Запада, в том числе и в вопросе санкций.

Востоковед Иван Стародубцев в свою очередь отметил, что коллективный Запад во главе с США не намерен терпеть Реджепа Тайипа Эрдогана во главе Турции, так как его политика идет вразрез с интересами Вашингтона. Эксперт высказал предположение, что изменение турецкого политического вектора, в частности, позволит американскому военному флоту войти в Черное море.