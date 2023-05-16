Востоковед объяснил, зачем США нужна смена власти в Турции Востоковед Стародубцев: США хотят сменить власть в Турции для отправки флота в Черное море

Фото: ROK USA JPN NAVY DRILL Defense Ministy/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Коллективный Запад во главе с США не намерен терпеть Реджепа Тайипа Эрдогана во главе Турции, так как его политика идет вразрез с интересами Вашингтона, считает востоковед Иван Стародубцев. В беседе с ИА SM.News он высказал предположение, что изменение турецкого политического вектора, в частности, позволит американскому военному флоту войти в Черное море.

Запад не будет терпеть Эрдогана еще до 2028 года. Он им сейчас не нужен. Им необходим ориентированный на Запад Кемаль Кылычдароглу <...>, к примеру, чтобы публично утопить или передать российские ЗРК С-400 Украине, пересмотреть Конвенцию Монтре в части пропуска американских военных кораблей в Черное море, — считает эксперт.

Он высказал мнение, что американцам и в целом Западу нужна Турция, враждебно настроенная по отношению к России. Их не устраивает избранная Эрдоганом политика балансирования и позиция миротворца.

Ранее политолог Икбаль Дюрре предположил, что в случае проигрыша Эрдогана во втором туре президентских выборов, который пройдет 28 мая, отношения России и Турции ухудшатся. Эксперт отметил, что при приходе к власти оппозиционера Кылычдароглу Анкара окажется под влиянием Запада, в том числе и в вопросе санкций.