Эрдоган придумал, как помирить Россию и Грузию

https://static.news.ru/photo/a1e2e400-cea8-11eb-a98d-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках «платформы шести». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте Азербайджана, передаёт Sputnik Армения.

Он напомнил, как вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил создать платформу сотрудничества шести стран (Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и Грузия) с целью налаживания стабильности в Южном Кавказе. Эрдоган обсудил этот вопрос с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это, — отметил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция выступает за преодоление трудностей в отношениях между Грузией и Россией, а также за стабильность в регионе.

Ранее Эрдоган заявил, что нормализация отношений между Баку и Ереваном создаст основу и для налаживания взаимодействия Турции и Армении. Власти Турции будут делать соответствующие шаги.