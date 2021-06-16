Эрдоган придумал, как помирить Россию и Грузию

Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках «платформы шести». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламенте Азербайджана, передаёт Sputnik Армения.
Он напомнил, как вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил создать платформу сотрудничества шести стран (Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и Грузия) с целью налаживания стабильности в Южном Кавказе. Эрдоган обсудил этот вопрос с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это, — отметил президент Турции.
Эрдоган добавил, что Турция выступает за преодоление трудностей в отношениях между Грузией и Россией, а также за стабильность в регионе.
Ранее Эрдоган заявил, что нормализация отношений между Баку и Ереваном создаст основу и для налаживания взаимодействия Турции и Армении. Власти Турции будут делать соответствующие шаги.
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