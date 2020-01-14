https://static.news.ru/photo/32121ec8-36bc-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте в Анкаре пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару в случае, если он не прекратит наступление на позиции правительства национального согласия Ливии.

Турция внимательно следит за действиями законных властей Ливии, а также союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, Турция готова преподать Хафтару урок, — цитирует главу государства телеканал NTV.

Эрдоган выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем «сбежал из Москвы», где велись переговоры с правительством национального согласия Фаиза Сарраджа.

На переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию. Однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сперва он ответил утвердительно, но затем сбежал из Москвы, — сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на российской стороне.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Последний объявил о прекращении боевых действий на западе африканской страны с 12 января.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Фаиза Сараджа.