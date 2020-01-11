https://static.news.ru/photo/15cbf164-34c6-11ea-bb71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе страны с 12 января.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким, передаёт РИА Новости.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии.