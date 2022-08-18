Эрдоган может предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным A Haber: Эрдоган намерен предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото

Турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове может предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники. Другой турецкий канал, CNN Turk отмечает, что президенты России и Украины могут встретиться в ближайшее время, чтобы согласовать дорожную карту для разрешения кризиса в регионе.

Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, — сообщил корреспондент A Haber.

18 августа Эрдоган вылетел во Львов на встречу с Зеленским и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Политики планируют обсудить урегулирование украинского кризиса и ряд других вопросов. В частности, одной из тем трехсторонней встречи станет дальнейшая реализация зерновой сделки. После нее генсек ООН намерен отправиться в Стамбул для посещения зернового координационного центра.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что Эрдоган и Гутерриш могут попробовать убедить украинского лидера согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.