Эрдоган заявил о принципиальном непризнании присоединения Крыма к России

https://static.news.ru/photo/a6caa45c-9a24-11eb-be31-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил поддержку стратегии «крымская платформа», которая должна стать отправной точкой для возвращения Крыма в состав Украины. Он заявил, что Анкара не признаёт присоединение полуострова к России.

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция — непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ (Совета сотрудничества высшего уровня Турции и Украины. — NEWS.ru) мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины, — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TRT.

Политик отметил, что Турция считает своей исторической и гуманитарной обязанностью повышение качества жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину. По его словам, у Киева и Анкары есть проекты по строительству мечети для этой группы населения. Он выразил надежду, что в ближайшее время стороны смогут сделать первый шаг к реализации проекта.

Встреча проходила в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня, председателями на котором стали главы государств.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций, писал NEWS.ru.