Газета Sozcu отмечает , что зеркала с древних времён являлись символом богатства, благородства и власти. В Османской империи они были лучшим предметом, который мужчина мог подарить женщине.

President Erdoğan presented German Chancellor Merkel after the opening of the Turkish-German University with memorable gifts; an elegant inlaid mirror and helmet. pic.twitter.com/FEIW8pTkur