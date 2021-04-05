Эрдоган назвал противников канала «Стамбул» истинными врагами Турции

https://static.news.ru/photo/434b7cd0-962d-11eb-835e-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган счёл недопустимой публикацию открытого письма о важности конвенции Монтрё, подписанного 104 отставными адмиралами. По мнению политика, обращение военных не является проявлением свободы слова, а проект строительства канала «Стамбул» не связан с документом от 1936 года, регулирующим судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы.

Проект строительства канала «Стамбул» призван усилить права Турции над суверенитетом пролива Босфор. И те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики и [основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка. <...>Конвенция Монтрё — важное свершение для Турции в тот период. И мы собираемся продолжить выполнять положения конвенции Монтрё, по крайней мере до тех пор, пока не появится подходящая замена, — цитирует Эрдогана ТАСС.

Публикация письма уже вызвала недовольство в правящих кругах Турции. С осуждением действий генералов выступили спикер парламента страны Мустафа Шентоп, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и ряд турецких министров. В Минобороны страны считают, что письмо направлено «на нанесение урона армии и демократии», а авторы не хотят видеть успехи армии Турции.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. По ней торговые суда всех стран имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Режим для боевых кораблей различается для черноморских и нечерноморских государств. Черноморские державы могут проводить через проливы свои корабли любого класса. Этот проход нужно предварительно согласовывать с властями Турции.

Анкара хочет построить новый канал в 100 км к западу от Стамбула. Приблизительная стоимость проекта составляет $10 млрд. Через него планируют пропускать около 160 судов в день. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2019 году заявил, что этот канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, что вызвало недовольство оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс заподозрил Турцию в проведении «двойной игры» с использованием российских зенитно-ракетных комплексов С-400. К слову, в том же Анкару подозревает и РФ. Дело в том, что истребительная авиация республики совместно с самолётами ВВС Болгарии и Румынии поднималась в воздух над Чёрным морем для «наблюдения и сопровождения российских самолётов».