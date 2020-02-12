https://static.news.ru/photo/d9e2c37c-4e37-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган улетел из Анкары в Исламабад. Официальный визит политика, в ходе которого он встретится со своим пакистанским коллегой Арифом Алви, продлится два дня.

Как уточняет агентство Anadolu, Эрдоган примет участие в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Пакистан, на полях которого также будет организован бизнес-форум.

В поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине, пресс-секретарь Ибрагим Калын, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Минэнерго Фатих Донмез, глава Минфина Берат Албайрак, а также министры торговли и транспорта Рухсар Пекджан и Джахит Турхан.

Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование кризиса в Сирии.