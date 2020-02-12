Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган улетел из Анкары в Исламабад. Официальный визит политика, в ходе которого он встретится со своим пакистанским коллегой Арифом Алви, продлится два дня.
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В поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине, пресс-секретарь Ибрагим Калын, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Минэнерго Фатих Донмез, глава Минфина Берат Албайрак, а также министры торговли и транспорта Рухсар Пекджан и Джахит Турхан.
Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование кризиса в Сирии.
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