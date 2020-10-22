Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c10ebae4-1480-11eb-95f9-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган (архивное фото) Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил со своим иранским коллегой Хасаном Рухани конфликт в Нагорном Карабахе.

В ходе переговоров обсуждались развитие отношений между Турцией и Ираном и укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом. Были обсуждены региональные вопросы, в том числе азербайджано-армянская проблема и Сирия, — говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Турецкий лидер назвал нападение Армении на мирных граждан Азербайджана военным преступлением. При этом турецкий лидер подчеркнул, что «важно разделять правого и неправого, оккупируемого и оккупанта».

Эрдоган и Рухани также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, а также совместные действия по обеспечению поддержания режима перемирия в сирийском Идлибе.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайжана Ильхам Алиев высказался за привлечение Турции к урегулированию конфликта в Карабахе. Свою инициативу он объяснил тем, что Турция — единственное государство, которое имеет границы с тремя странами Кавказа.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.