Эрдоган: Армения пытается оправдать поражение в Карабахе участием Турции

https://static.news.ru/photo/c2a37436-0944-11eb-91e5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армянские власти пытаются навязать миру мнение о том, что Анкара участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Таким образом Ереван пытается оправдать своё поражение, по мнению турецкого лидера.

Армения почти 30 лет держит под оккупацией часть территорий Азербайджана. Международное сообщество десятки лет игнорировало этот факт. <...> Сегодня Азербайджан шаг за шагом освобождает земли. Армения терпит сокрушительное поражение на поле боя и поэтому пытается сформировать мнение об участии Турции в военных действиях, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции подчеркнул, что его страна находится на стороне правого и готова при необходимости использовать все возможности для поддержки Баку. Эрдоган добавил, что урегулирование конфликта возможно только при выполнении четырёх резолюций Совбеза ООН и соблюдении норм международного права.

Как передавал NEWS.ru, 8 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в Женеве представит Минской группе ОБСЕ план Баку по урегулированию карабахского конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.