Гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян призвал определить реальные масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV для того, чтобы разработать эффективные методы борьбы с инфекцией.
Как
Заразятся ли 60–80% населения Земли? Может быть, нет. Может быть, это произойдёт волнообразно. Может быть, количество летальных исходов уменьшится, — порассуждал эпидемиолог.
По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.
Как сообщал NEWS.ru, возглавляющий специальную экспертную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая пульмонолог Чжун Наньшань предположил, что конец вспышки коронавирусной инфекции придётся на апрель 2020 года.
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