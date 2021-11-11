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В Китае сместился эпицентр распространения COVID-19

09:35, 12 ноября 2021
В Китае сместился эпицентр распространения COVID-19 Фото: Li Ran/XinHua/Global Look Press
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В китайском Даляне (северо-восточная провинция Ляонин) резко выросло число заражённых коронавирусом. До этого эпицентром распространения вируса в Китае был граничащий с Благовещенском город Хэйхэ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомитета здравоохранения КНР.

Накануне в Даляне было выявлено 52 случая заболевания, тогда как в среду, 10 ноября, был инфицирован 21 человек. Рост случаев заражения в Хэйхэ удалось сдержать в результате введения жёстких мер.

В частности, была прекращена работа общественного транспорта, ограничено автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность города, ограничено перемещение населения внутри районов, приостановлена продажа билетов на поезда в Пекин.

Ранее вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Пекине недалеко от посольства РФ. Представитель российской дипмиссии Георгий Егоров заявил, что местные власти свели риск заражения для российских граждан к минимуму. 11 ноября в столице было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также один бессимптомный случай. Практически все заболевшие работали в нефтяной компании PetroChina, офис которой расположен рядом с дипмиссией РФ.

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