Вспышку COVID-19 зафиксировали около российского посольства в Пекине

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Пекине недалеко от комплекса посольства РФ. Об этом заявил представитель российской дипмиссии Георгий Егоров, передаёт ТАСС. По его словам, местные власти свели риск заражения для российских граждан к минимуму.

Подтверждаем вспышку коронавируса в офисном здании, расположенном недалеко от посольства, — сказал дипломат.

Он добавил, что местные власти безотлагательно приняли ряд необходимых мер по локализации очага, поэтому угроза заражения для сотрудников посольства и проживающих недалеко от него россиян минимальна.

11 ноября в городе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также один бессимптомный случай. Практически все заболевшие работали в нефтяной компании PetroChina, офис которой расположен рядом с посольством РФ.

3 ноября в Китае за сутки было выявлено 109 случаев заражения COVID-19, 35 из них зафиксированы в городе Хэйхэ, расположенном недалеко от российского Благовещенска. В Пекине за сутки заболели восемь человек. Это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице Китая с 19 января 2021 года, зафиксированный на фоне усилий властей по предотвращению распространения инфекции.