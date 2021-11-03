В Китае выявили новую вспышку коронавируса

За минувшие сутки в Китае выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 35 зарегистрировано в городе Хэйхэ, который находится недалеко от российского Благовещенска. Об этом сообщает Сhina Daily.

По данным Госкомитета здравоохранения Китая, в понедельник в стране было зафиксировано 54 случая заболевания. Китайские СМИ называют эту тенденцию «тревожной», так как география новых случаев выявления заражений расширяется, несмотря на принимаемые властями жёсткие ограничительные меры.

В Пекине за минувшие сутки коронавирусом заболели восемь человек. Это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице Китая с 19 января 2021 года, хотя власти прилагают усилия по предотвращению распространения инфекции. В частности, жителям посоветовали воздерживаться от поездок за пределы города, отложить свадебные церемонии и сократить все несущественные массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что китайский Хэйхэ, расположенный на берегу Амура на границе с Россией, ввёл карантин после новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. После обследования врачи зафиксировали троих бессимптомных носителей заболевания.