Энергетик раскритиковал главу «Нафтогаза» после его слов об СП-2

Деятельность главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко состоит из множества ошибок, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов «ПолитЭксперту». По его словам, во время руководства Витренко газотранспортная система Украины пришла в полный упадок. Так аналитик отреагировал на очередное высказывание украинского управленца по поводу «Северного потока — 2».

Господин Витренко — это «потрясающий» руководитель «Нафтогаза», за время деятельности которого на посту финансового директора было провалено всё что можно. Самое главное, он провалил программу, предусматривающую рост добычи энергоресурса государственной компанией «Укргаздобыча» к 2020 году с 14 до 20 млрд кубов. Сейчас же компания «Укргаздобыча» под «чутким и мудрым» руководством обвалила добычу до 12,5 млрд, — сказал Фролов.

Он добавил, что предпосылок для сохранения транзита газа через Украину нет. Её газотранспортная система не соответствует экологическим требованиям, так же как и необходимым показателям энергоэффективности.

Ранее Юрий Витренко назвал решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о разрешении оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» на Украине издевательством. По словам главы «Нафтогаза», «Северный поток — 2» не должны сертифицировать, так как он «не соответствует правилам Евросоюза».