В Украине назвали решение немецкого агентства по «СП — 2» издевательством

Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о разрешении оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» на Украине можно расценивать как «издевательство». С таким заявлением выступил руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, сообщает издание Euractiv.

Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдёт, — заявил Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», «Северный поток — 2» не должны сертифицировать, так как он «не соответствует правилам Евросоюза». Витренко также отметил, что трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всём протяжении».

BNA приняло решение о приостановлении процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до того момента, пока она не создаст немецкую «дочку», от которой и будет подана повторная заявка. В министерстве энергетики Германии данное решение назвали «исключительно регуляторным».

Ранее эксперт по энергетике, экс-участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил , что газопровод «Северный поток — 2» не начнёт работу этой зимой из-за «проблем» с сертификацией.

Новый газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проходит от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его строительство завершили в сентябре.