В Европе предупредили, что «Северный поток — 2» зимой точно не запустят

Газопровод «Северный поток — 2» не заработает этой зимой из-за «проблем» с сертификацией, заявил эксперт по энергетике, бывший участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. В статье, опубликованной словацкой газетой DenníkN, он уточнил, что запуск проекта не случится «с большой долей вероятности».

Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», который идёт из России прямо в Германию через Балтийское море, — написал эксперт.

Он считает, что данный факт только усугубит ситуацию в Европе, поскольку зима может оказаться «очень морозной». При этом запасы природного газа в европейских хранилищах крайне незначительны. Кроме того, транзит по основным магистралям имеет свою ограниченность.

Ранее стало известно, что Варшава призвала Еврокомиссию начать антимонопольное расследование против «Газпрома», заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Российская компания стала виновницей высоких цен на газ в Европе, отметила она. По её словам, польская сторона надеется, что расследование заставит «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка.