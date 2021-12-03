Польша потребовала от ЕК расследования против «Газпрома»

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава призвала Еврокомиссию начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Российская компания стала виновницей высоких цен на газ в Европе, отметила она в беседе с Biznes Alert.

Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырьё, — подчеркнула министр.

По её словам, польская сторона надеется, что расследование заставит «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка.

Чиновница добавила, что европейские нормы следует распространить на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь на «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока — 2», используя приостановку сертификации газопровода. Такое поведение Москвы и Берлина можно объяснить «корыстными побуждениями», заявил украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Он пояснил, что «Газпром» якобы «устраивает» ситуация с ценами, сложившаяся на газовом рынке Европы.