На Украине рассказали об «обмане» России и ФРГ с «Северным потоком — 2»
Эксперт Землянский: Россия и Германия ради денег мешают запуску «Северного потока — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:22, 02 декабря 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока — 2», используя приостановку сертификации газопровода. Такое поведение Москвы и Берлина можно объяснить «корыстными побуждениями», заявил украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в статье, опубликованной изданием «Главред».
Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение, — уверен эксперт.
Он пояснил, что «Газпром» якобы «устраивает» ситуация, сложившаяся на газовом рынке в Европе.
Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке, — подчеркнул Землянский.
Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что новое правительство ФРГ займёт более критическую позицию по отношению к «Северному потоку — 2». По его мнению, в Берлине должны сделать всё возможное, чтобы газопровод не стал инструментом в арсенале России.