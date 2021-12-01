На Украине рассказали об «обмане» России и ФРГ с «Северным потоком — 2»

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Недельная инфляция в России достигла максимума с начала июля. Росстат сообщил, что с 23 по 29 ноября она выросла до 0,46%, передаёт РИА Новости.

За период с 23 по 29 ноября 2021 года индекс потрeбительских цен <...> составил 100,46%, с начала ноября — 100,96%, с начала года — 107,51%, — сообщили в ведомстве. Одной...