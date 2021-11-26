Премьер Польши назвал СП-2 средством манипуляции ценами на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ займёт более критическую позицию по отношению к «Северному потоку — 2». По его мнению, в Берлине должны сделать всё возможное, чтобы газопровод не стал инструментом в арсенале России, сообщает агентство DPA.

Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику, — отметил премьер.

Моравецкий ранее сообщил в ходе встречи с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем, что в случае запуска «Северного потока — 2» усилится зависимость Евросоюза от России. По мнению политика, Россия использует газ в качестве «политического козыря» и при помощи трубопровода оказывает давление как на Польшу, так и на Евросоюз в целом.

Ранее Моравецкий обвинил «Газпром» в том, что концерн якобы занимается «манипуляциями» на газовом рынке, вызвавшими рост цен на газ в Европе.

Член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре ранее сообщил, что реализацию проекта «Северный поток — 2» могут отложить на шесть месяцев после приостановки немецким регулятором процесса его сертификации. По его словам, при развитии такого сценария России будет нанесён ущерб, а американский газ получит преимущества.

16 ноября Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Причиной такого решения стал Третий энергетический проект ЕС, принятый в 2009 году, согласно которому компания — поставщик газа не может владеть преобладающим пакетом акций распределительных сетей.