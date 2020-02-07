https://static.news.ru/photo/99cf1fec-49d2-11ea-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики назвали места в самолёте, которые позволят снизить риск получения травм в случае авиакатастрофы. Самый низкий показатель смертности оказался в хвостовой части самолёта.

По данным исследователей, самой опасной частью самолёта оказалась середина — 39% смертей. Следом идёт передняя часть — 38%. В хвосте зафиксировано всего 32% смертельных случаев.

Не знаю, что могло бы сделать перелёт на передних рядах более безопасным, так как большие шансы на выживание обычно приходятся именно на тыл, — цитирует исследователя Daily Star.

Как ранее писал NEWS.ru, Израиль чуть не сбил пассажирский самолёт во время удара по Дамаску. Рейс следовал из Тегерана в Дамаск.