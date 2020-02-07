Аналитики назвали места в самолёте, которые позволят снизить риск получения травм в случае авиакатастрофы. Самый низкий показатель смертности оказался в хвостовой части самолёта.
По данным исследователей, самой опасной частью самолёта оказалась середина — 39% смертей. Следом идёт передняя часть — 38%. В хвосте зафиксировано всего 32% смертельных случаев.
Не знаю, что могло бы сделать перелёт на передних рядах более безопасным, так как большие шансы на выживание обычно приходятся именно на тыл, —
цитируетисследователя Daily Star.
Как ранее писал NEWS.ru, Израиль чуть не сбил пассажирский самолёт во время удара по Дамаску. Рейс следовал из Тегерана в Дамаск.
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