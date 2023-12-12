Эксперты МВФ разработали три сценария развития событий на Украине МВФ: конфликт на Украине может продлиться до 2025 года

Фото: МО Украины

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) разработали три варианта развития событий на Украине, один из которых предполагает продолжение проведения специальной военной операции до 2025 года, сообщается в докладе организации. Такой сценарий в МВФ называют негативным для Киева. Ожидается, что в случае продолжения конфликта ВВП республики снизится на 5% в 2024 году и останется неизменным в 2025 году.

Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года, — говорится в документе.

Нейтральный сценарий возможен в том случае, если боевые действия на Украине прекратятся к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет примерно на 4% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году. Позитивный сценарий же не отражает срока окончания СВО. Его реализация возможна тогда, когда на Украине сформируется высокий уровень инвестиций и миграционного притока. Предполагается, что это приведет к росту производительности и увеличению ВВП на 10% в 2025 году.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд одобрил очередной транш для Украины в размере $900 млн. Выделенные фондом средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета на 2023 год, отметили в организации.