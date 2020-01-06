https://static.news.ru/photo/2c907558-31fd-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай 8 января прокомментировал грядущие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана. По мнению эксперта, главы государств в рамках встречи смогут договориться о том, чтобы совместными усилиями убедить Иран и Соединённые Штаты Америки отказаться от начала полномасштабных военных действий.

Страны, отмечает Октай, должны проявить здравомыслие и пойти на снижение уровня напряжённости. Директор Центра стратегических исследований говорит, что государствам нельзя допустить полномасштабных военных действий.

Если этот конфликт приведёт к войне, то такое развитие событий негативно скажется как на Турции, так и на России, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Также Октай заметил, что удар Ирана по базам США в Ираке — это спонтанная реакция страны на убийство генерала Касема Сулеймани.

Как ранее писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

В среду, 8 января, в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, что стало местью за гибель иранского генерала. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад.