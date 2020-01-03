https://static.news.ru/photo/134d835a-2e0c-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, отдав приказ о ликвидации спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил экс-помощник бывшего американского лидера Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.

Удар, который, как утверждает администрация, был предназначен для сдерживания иранских атак, почти наверняка приведет к их увеличению, — считает он.

По его словам, гибель генерала является не только серьёзным ударом по Ирану, но и по любой надежде на региональную деэскалацию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео с места убийства в окрестностях Багдада Касема Сулеймани.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».