Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, отдав приказ о ликвидации спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, заявил экс-помощник бывшего американского лидера Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент Международной кризисной группы Роберт Малли.
Удар, который, как утверждает администрация, был предназначен для сдерживания иранских атак, почти наверняка приведет к их увеличению, — считает он.
По его словам, гибель генерала является не только серьёзным ударом по Ирану, но и по любой надежде на региональную деэскалацию,
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилось видео с места убийства в окрестностях Багдада Касема Сулеймани.
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
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