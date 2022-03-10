Эксперт сообщил, что ВСУ в Харькове стали «заложниками» нацбатальонов

Председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев заявил, что регулярная армия Украины в Харькове оказалась в «заложниках» у националистических батальонов. Бойцы ВСУ и хотели бы сдаться освободительной армии России, но боятся расстрела, отметил он в беседе с РИА Новости.

Застрельщиками всего являются нацбаты. А регулярная армия оказалась в заложниках у нацбатов. И даже если в регулярной армии есть люди, которые были бы готовы проявить благоразумие, они не способны это сделать, потому что они будут расстреляны, — объяснил Моисеев.

По его словам, политику в городе определяют националисты, которым грозит суровое наказание за военные преступления.

Поэтому они прекрасно понимают, что им уже нечего терять. У них два варианта: либо бегство на Запад в Польшу, где их по сути никто не ждёт и перспектива у них будет самая печальная; либо погибнуть, скажем, в бою с освободительной армией России, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что боевики территориальной обороны в Харькове взорвали корпус физико-технического института, в котором располагается ядерный реактор, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) Михаил Мизинцев. Он отметил, что целью украинских националистов было сокрытие исследовательских работ по ядерной тематике.