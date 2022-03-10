МО РФ: боевики в Харькове взорвали корпус физико-технического института

Боевики территориальной обороны в Харькове взорвали корпус физико-технического института, в котором располагается ядерный реактор, сообщил руководитель Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) Михаил Мизинцев. Он отметил, что целью украинских националистов было сокрытие исследовательских работ по ядерной тематике.

Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, — сообщил Мизинцев.

7 марта Минобороны РФ сообщило, что СБУ и боевики батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом российских военных. По информации ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

Уточняется, что националисты уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Также, по информации ведомства, в Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением России.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва режима тишины в гуманитарных коридорах российские военные могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявил, что Россия с 10:00 мск 11 марта вновь объявила режим тишины. Он должен способствовать выходу мирных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. В координационном штабе предупредили, что для проезда автомобильного транспорта по согласованным маршрутам водителям нужно будет предоставить набор документов.