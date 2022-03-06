Минобороны РФ: СБУ хотят подорвать ядерный реактор в Харьковском физтехе

В Министерстве обороны России заявили, что СБУ и боевики батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России. По информации ведомства украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке. Сообщает РИА Новости.

СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, — сказано в сообщении.

Уточняется, что националисты уже заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке. Также, по информации ведомства, в Харьков 6 марта прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением России.

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что стране не нужны самолёты НАТО. По его мнению, Киеву для успешной борьбы нужны средства ПВО. Он добавил, что это решение является альтернативой отказу альянса закрывать небо над Украиной.