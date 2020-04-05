Эксперт рассказал, когда ведущие страны смогут прийти к смягчению санкций

После прохождения пика пандемии коронавируса ведущие страны могут прийти к смягчению санкций. Такое мнение высказал председатель Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
По его мнению, вопрос санкций будет рассмотрен где-то в сентябре, в рамках общего решения по поводу создания нового плана развития мира, выхода из экономического кризиса.
Будет необходимо восстанавливать мир, создавать какие-то общие планы. Санкции здесь будут совершенно излишним препятствием, —
цитируетего ТАСС
Быстрицкий считает, что первыми на пересмотр режима рестрикций, в том числе в отношении России, могут пойти страны ЕС. Но быстрого процесса он не ожидает, из-за бюрократических проволочек.
Как писал NEWS.ru США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принятьпроект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.
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