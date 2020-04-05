Эксперт рассказал, когда ведущие страны смогут прийти к смягчению санкций

https://static.news.ru/photo/3d05d982-7762-11ea-8b7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

После прохождения пика пандемии коронавируса ведущие страны могут прийти к смягчению санкций. Такое мнение высказал председатель Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По его мнению, вопрос санкций будет рассмотрен где-то в сентябре, в рамках общего решения по поводу создания нового плана развития мира, выхода из экономического кризиса.

Будет необходимо восстанавливать мир, создавать какие-то общие планы. Санкции здесь будут совершенно излишним препятствием, — цитирует его ТАСС

Быстрицкий считает, что первыми на пересмотр режима рестрикций, в том числе в отношении России, могут пойти страны ЕС. Но быстрого процесса он не ожидает, из-за бюрократических проволочек.

Как писал NEWS.ru США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принятьпроект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.